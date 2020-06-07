طقس الغد حار نهارا وشبورة خفيفة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف نهارا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للبرودة ليلا، حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، لطيف ليلا على كليهما.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 21

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 35 20

طنطا 35 20

شبين الكوم 35 20

دمنهور 34 19

بلطيم 30 20

مطروح 25 18

السلوم 28 18

سيوة 32 19

بورسعيد 27 19

دمياط 29 19

الزقازيق 36 20

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 37 18

السويس 36 20

العريش 29 18

رفح 28 17

راس سدر 36 23

نخل 36 16

نويبع 38 25

طابا 36 23

كاترين 33 19

الطور 35 23

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 37 21

بني سويف 37 21

المنيا 38 21

أسيوط 39 23

سوهاج 42 23

قنا 43 25

الأقصر 44 25

أسوان 45 26

إدفو 45 26

أبوسمبل 44 25

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 37 26

أبو رماد 35 26

حلايب 33 27

راس حدربة 33 28