توريد 181 ألف طن قمح بالقليوبية

أعلن مجدي عامر وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أن الشون والصوامع استقبلت حتى اليوم 181.2 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وأوضح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحصول هذا العام مبشر بالخير وعمليات التوريد مستمرة على قدم وساق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا أثناء تسلم المحصول من المزارعين حفاظا عليهم وعلى العاملين بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى قرى ومدن المحافظة.

وأكمل الهجان، أنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف أثمانها للمزارعين خلال 48 ساعة.

وتم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول على مدار اليوم.