خالد أبو بكر: الدولة لن ترحم مخالفي تراخيص البناء

علق خالد أبو بكر، على قرار النائب العام، بتشكيل غرفة عمليات بـ"المكتب الفني للنائب العام"، لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية، للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة، ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة، تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "كل أمل أن يراعي وزير التنمية المحلية، هذه الأمور، وأن لا تتأخر الإدارات الهندسية في كل عواصم المحافظات في مصر"، مشددًا على ضرورة معاقبة المخالفين، ومراعاة الملتزمين.

وواصل: "أرجوكم الأمر جد وخطير، وهام جدًا، وأحمل هموم كبيرة واستغاثات من العمال وأصحاب الرخص السليمة"، مضيفًا: "المخالفين الدولة مش هترحمهم.. وابقوا قابلونى بعد تجديد الـ45 يوم.. المخالف يروح السجن، وفلوسه تروح عليه، والراجل المظلوم الملتزم يشتغل".

وتابع: "أناشد كل العاملين في قطاع المقاولات، بضرورة الالتزام، الدولة لن ترحم أي شخص يخالف تطبيق الرخصة، والتوجيه في هذا الأمر رئاسي، فكل محافظ ورئيس حى ورئيس ومدينة، هيرفع قراراته وهناك غرفة عمليات".