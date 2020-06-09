حملة إعلامية لدعوة متعافي كورونا للتبرع بالدم لعلاج المصاببن

تطلق الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات حملة إعلامية لدعوة المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بضرورة التبرع بالدم للمساهمة فى توفير بلازما الدم للمرضى المصابين في مستشفيات العزل للمساهمة فى علاجهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، مضيفا أن الحملة سوف تنطلق ابتداءا من يوم الأحد القادم من خلال المواقع الرسمية لصفحات مراكز الإعلام ومراكز النيل بمحافظة القليوبية بجانب التنسيق مع منظمات المجتمع المدني للتواصل مع المتعافين وتنمية وعيهم بشروط التبرع والتى تتضمن اثبات الاصابة نتيجة مسحة ايجابية، إثبات التعافى نتيجة لمسحتين سلبيتين، مرور 14 يوما على تاريخ آخر مسحة سلبية، عدم ظهور اعراض أخرى بعد التعافى، السن من 18 الى 60 عاما، الوزن يزيد عن 50 كيلو جرام، الخلو من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، عدم إجراء جراحات كبرى من قبل.