خالد أبو بكر ينتقد مستشار الرئيس بسبب شركة أدوية خاصة

انتقد خالد أبو بكر، تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، حول وجود معلومات مؤكدة بأن شركة "أسترا زينكا" متعددة الجنسيات إنجليزية سويدية بكامبريدج، بتعاونها الوثيق مع جامعة أكسفورد، وصلت لمراحل نهائية لإنتاج تطعيم أو لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن هذه الأخبار مجرد أبحاث تدخل في إطار الخبر الصحفي، مضيفًا: "أتحدث الآن عن الدولة المصرية، أي مسئول حكومى يجب أن لا يتبنى خطابًا عن شركة خاصة، إحنا مصر، وعندما تعلن مصر لشعبها فهذا أمر آخر".

وتابع: "نحترم مستشار الرئيس، لكنه يتحدث كثيرًا للإعلام تقريبًا 3 و4 مرات في اليوم في بعض الأحيان.. لو سمحت قولنا حاجة من اللي الدولة المصرية أقرتها، ما دخل مستشار رئيس الجمهورية في الموضوع، الكلام دا يقوله القطاع الخاص، أما شخص يمثل الدولة بدرجة مستشار الرئيس عليه انتظار قرار نهائي، وحديث الدولة ومن يمثلها يجب أن يكون بناء على ضوابط ومعطيات".