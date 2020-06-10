أكبر حركة وصول.. مطارات القاهرة وسوهاج وبرج العرب تستقبل 6180 عاملا

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن مطارات القاهرة وسوهاج وبرج العرب الدولي، أن ستستقبل، خلال الـ24 ساعة المقبل، 32 رحلة طيران من بين 55 رحلة تصل مصر، اليوم، وهي أكبر حركة وصول منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال إن الرحلات تقل على متنها 6180 راكبا قادمين من 4 دول فقط وهي الهند والأردن وعمان ترانزيت قطر"، وبلغ عدد الرحلات القادمة من الكويت لمصر فقط 22 رحلة من بين الـ 55 رحلة التي سيستقبلها مطارات القاهرة وسوهاج الدولي، وتقل 4237 عاملا.

وتصل الرحلة الأولى رقم 3036 المصرية مطار الكويت، وعلى متنها 260 عاملا، أما الثانية رقم 1653 الكويتية، فتصل إلى مطار سوهاج وعلى متنها 130 عاملا، والثالثة الكويتية رحلة رقم 1541 تصل وعلى متنها 334 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1651 تصل مطار برج العرب وعلى متنها 130 عاملا، وتصل الرحلة الخامسة مطار سوهاج الدولي على الكويتية رقم 1645، وعلى متنها 130 عاملا، ويستقبل مطار القاهرة الدولي الرحلة السادسة على المصرية رقم 3082، وعلى متنها 310 عمال.

وتسير شركة إير كايرو الرحلة السابعة رقم 2502 ويصل على متنها 156 عاملا إلى القاهرة، بينما تصل الرحلة الثامنة إلى مطار القاهرة الدولي على الشركة الكويتية رقم 1543 وعلى متنها 190 عاملا، والرحلة التاسعة المصرية رقم 1655 تصل إلى القاهرة وعلى متنها 130 عاملا، والعاشرة المصرية رقم 3028 تصل إلى القاهرة وعلى متنها 310 عمال.

وتصل الرحلة الحادية عشر رقم 1733 طيران الجزيرة إلى القاهرة، وعلى متنها 159 عاملا، والرحلة الثانية عشر طيران الجزيرة، تصل القاهرة وعلى متنها 159 عاملا، والثالثة عشر رحلة رقم 5084 طيران "فلاي إيجبت" تصل إلى القاهرة وعلى متنها 186 عاملا.

ويستقبل مطار سوهاج الدولي الرحلة الرابعة عشر والتي تسيرها الشركة الكويتية رقم 1609 وعلى متنها 130 عاملا، كما يستقبل مطار القاهرة الدولي الرحلة السادسة عشر رقم 5066، وسيرتها شركة طيران "فلاي إيجبت" وعلى متنها 186 عاملا.

كما تصل الرحلة السابعة عشر رقم 5048 والتابعة لشركة طيران "فلاي إيجبت"، مطار القاهرة وعلى متنها 166 عاملا، والرحلة الثامنة عشر رقم 2416 وسيرتها شركة طيران إير كايرو للقاهرة وعلى متنها 140 عاملا، وتسير الرحلة التاسعة عشر شركة طيران الجزيرة رحلة رقم 1715 مصر، وعلى متنها 159 عاملا، لمطار سوهاج الدولي.

كما تصل الرحلة العشرون رقم 3034 المصرية إلى القاهرة وعلى متنها 310 عمال، والرحلة الـ21 تسيرها الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رحلة رقم 3070، ويستقبلها مطار سوهاج الدولي وعلى متنها 150 عاملا، والرحلة الثانية والعشرين تسيرها الشركة المصرية رقم 3032 إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها 260 عاملا.