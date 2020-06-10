الجسر الجوي الاستثنائي يسير 55 رحلة طيران لإعادة 8567 عالقا مصريا

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن أنّه من المنتظر أن تستقبل مطارات "القاهرة وسوهاج وبرج العرب الدولي" على مدار اليوم، 55 رحلة طيران ركاب دولي وداخلي وبضائع وخاصة، تقل 8567 راكبا مصريا.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّ الدول التي سيمتد الجسر الجوي الإستثنائي للطيران إليها خلال الـ24 ساعه المقبلة، هي "الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، ومسقط وميلانو وجوانزو وعمان الأردن ، ورما، وبانكوك، والبحرين، وموسكو، واكرا، الهند و قطر ترانزيت عمان"، مشيرة إلى أنّ معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول، خاصة بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات الشارتر، ما يعد مؤشرا مهما على قرب عودة حركة الطيران، خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة.

وأوضحت المصادر أنّ الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية أوروبية، والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات عربية وشركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لإستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، ومراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها بصالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.