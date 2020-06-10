الصناعات الطبية: 80% من الكمامات بالسوق تنتجها مصانع بير السلم

حذّر الدكتور خالد رأفت، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، من شراء الكمامات المجهولة الهوية، لافتا إلى أنّه يجب منع بيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات القياسية من الأسواق، وأكثر من 80% من الكمامات الموجودة بالأسواق تنتجها مصانع بير السلم.

وأضاف رافت خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة TEN، أنّ الطاقة الإنتاجية في مصر لإنتاج الكمامات قبل انتشار فيروس كورونا، كانت لا تتعدى ربع مليون كمامة في اليوم، لكن بعد انتشار الفيروس ارتفعت الطاقة الانتاجية لأن احتياج مصر اليوم للكمامات يوميا يصل إلى 30 مليون كمامة يوميا.

وأكد أنّ المصانع أصبحت تنتج مليوني كمامة يوميا، ونطمح لزيادتها حتى تصل إلى 5 ملايين كمامة، مشيرا إلى أنّ هناك مصانع غير رسمية تصنع الكمامات وتكون غير مطابقة للمواصفات وتمثل خطورة على صحة الإنسان.

وأوضح أنّ الكمامة القماش يجب أن تحتوى على 3 طبقات أولهم الطبقة الملامسة للوجه تكون قطنية 100%، لمنع حدوث التهابات للشخص، وأن تكون تمتص الرذاذ بينما الجزء الخارجي يجب أن يمنع دخول أي رذاذ.