فيديو.. طبيبة: لا توجد فصيلة دم محددة تمنع الإصابة بفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس شركة الدم بالمصل واللقاح سابقا، إنه لا توجد فصيلة دم محددة تمنع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن جميع فصائل الدم معرضة للإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن هناك دراسات في الصين والولايات المتحدة أشارت إلى أن هناك بعض النسب من الأشخاص الذين فصيلة دمهم O قد لا يصابون بكورونا ولكن ليس معناه أن كل الأشخاص من تلك الفصيلة لا يصابون، مؤكدة أن الأبحاث مازالت تحت الدراسة ولا يمكن الجزم بها.

وأضافت الدكتورة هالة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هدا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن كل التقارير في مصر ودول العالم حول نقل بلازما المتعافين للحالات المصابة بفيروس كورونا تشير إلى أن التجربة نجحت بنسبة 100%، موضحة أن نقل بلازما المتعافين تم تجربته خلال تفشي فيروس الإيبولا والسارس وأنفلونزا الخنازير، وليس بروتوكول جديد وتم الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن استخدام بلازما الدم للمتعافين له شروط، ويجب قياس حجم الأجسام المضادة في الجسم داخل الأجسام المتعافي، موضحة أن المتعافي والمتبرع ببلازما الدم لا بد أيضا أن يكون في صحة جيدة ويجرى له بعض التحاليل الطبية، وفى حالة التأكد من تعافيه يتم أخذ عينات منه لبلازما الدم.