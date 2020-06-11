يشمل الشاي والقهوة.. أخصائي تغذية يضع نظاما لمصابي كورونا

كشف الدكتور بهاء ناجي أخصائي التغذية العلاجية، النظام الغذائي الذي يجب أن يتبعه مصابو كورونا في العزل المنزلي، مشددا على ضرورة أن يشربوا 3 لترات مياه يوميا، وما لا يقل عن 3 أكواب من العصير، منوها بأن المصاب يجب أن يشرب من 4 إلى 5 أكواب من الشاي والقهوة وفق دراسات عدة، حيث أنها تحسن من أداء الجهاز المناعي، والحالة المزاجية، وتنشط الدورة الدموية.

وأضاف "ناجي"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن مصاب كورونا يجب أن يتناول 5 وجبات يوميا، حيث تتكون وجبة الفطار من بيضة مسلوقة، جبن قريش، وخيار وخس، وربع رغيف بلدي، وكوب عصير "برتقال، كيوي، ليمون"، ثم يتناول كمية من المكسرات بعد الفطار بساعتين.

وأضاف أن وجبة الفطار يجب أن تتكون من ربع فرخة، أو قطعة لحم، أو 300 جرام من السمك، وخضار، وطبق سلطة كبير، وبعد الغذاء علبة زبادي مضاف لها 3 معالق شوفان، وقطع فواكه مجففة، وأخيرا وجبة العشاء ومكونة من فواكة وطبق سلطة.