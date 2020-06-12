إخلاء سبيل أسرة متوفى بكورونا بتهمة التعدي على أطباء مستشفى القناطر

أمرت نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بإخلاء سبيل والد وشقيق محامي توفي بفيروس كورونا بكفالة 500 جنيه لكل منهما لاتهامها بالتعدي على أطباء مستشفى القناطر الخيرية مقر عزل مصابي الفيروس بعد وفاة شقيقهما، حيث أحدثا تلفيات في قسم الاستقبال.

كما أخلت النيابة سبيل الطبيب المعتدى عليه عبد الناصر محمد علي دون ضمانات في محضر كيدي حرره أهلية المتهمين والمتوفى ضده، بطلبه مبالغ مالية لإستقبال الحالة وهو ما أثبتت التحريات كذبه وأنه كان محاولة لإجبار الطبيب وزملائه بالمستشفى للتنازل عن محضر التلفيات والتي قدرت بـ 150 ألف جنيه.

تلقى العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من مدير الإدارة الصحية بالمركز بقيام أسرة متوفى بكورونا بتحطيم قسم الاستقبال والتعدي على الأطباء.

انتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتبين وفاة محامي شاب يدعى "سيد ا" توفي نتيجة إصابته بكورونا وحاجته لجهاز تنفس وعناية مركزة وعدم قدرة المستشفى على توفيرها في ظل اكتمال الطاقة الاستيعابية للعزل بها، ما تسبب في سوء حالته فلفظ أنفاسه الأخيرة، ما دفع مرافقيه بالتعدي على الطبيب ومدير المستشفى ونائبه وأحدثوا تلفيات قدرت بـ 150 ألف جنيه.