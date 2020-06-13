أديب يشيد بالإجراءات: الفتح أصعب من الغلق.. "محدش مستحمل أي مشاكل"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في مطارات مصر، استعدادا لاستئناف الطيران بشكل تدريجي، في أول يوليو المقبل.

وقال أديب، خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "العالم دلوقتي بيتقسم لدول آمنة من كورونا ودول غير، ووجود أجهزة لترصد والكاميرات الحرارية لمواجهة فيروس كورونا عين العقل، وهتخلينا ننفتح عن العالم".

وأضاف: "من خلال الإجراءات دي نقدر نعمل علاقات مع العالم، عشان محدش مستحمل أي مشاكل".

وتابع: "بنكرر ونقول إن الفتح أصعب من القفل، لازم يكون عندنا كاميرات حرارية، مش ترمومتر بتاعة زمان، والفحص السريع والعزل في المطارات والتعقيم، عشان الناس تدخل مصر آمنين إن شاء الله".