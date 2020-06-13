متحدث الري يتهم إثيوبيا بـ هدم مفاوضات السنوات الأخيرة

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مصر كانت حريصة على إشراك وسائل الإعلام والمواطنين في ملف سد النهضة، وكل ما يحدث فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "خلال الفترة الأخيرة كان آخر شيء هو توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى في 21 فبراير وإثيوبيا اعتذرت ولم تحضر الاجتماع، والسودان كان له مبادرة منذ 3 أسابيع بشأن إعادة المفاوضات".

وتابع: "قلنا إن مصر ترحب بأي وسيلة للتفاوق، وبدأنا الاجتماعات يوم 9 يونيو الجاري وأكدنا الالتزام بورقة 21 فبراير، وأن يكون هناك وقت محدد للمفاوضات من 9 يونيو حتى يوم 13 يونيو، ومبادرة السودان تشمل ورقة تحتوي على النقاط الخلافية مثل الملء والتخزين، وإثيوبيا قالت في البداية مفيش مشكلة، لكنها قدمت ورقة فيها أرقام غريبة تهدم مفاوضات على مدار سنوات ولم تطرح هذه الأمور من قبل، وتهدم كل الأعراف القانونية والفنية وهو تعنت غريب ولا يدل على وجود إرادة سياسية للتوافق".

وأردف: "إثيوبيا تبحث عن مصالحها فقط، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية، مصر لن تتخلى عن حقوقها الأصيلة في مياه النيل، ومصر تعاني الآن من ندرة مائية، وهناك استراتيجية قومية للتعامل معها، والسودان قال إنه سيعيد دراسة المقترحات، لكن عامل الوقت مهم بالنسبة لمصر، والورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات لدول المصب في أوقات الجفاف، وتريد أن يكون لها تغيير قواعد الملء والتشغيل خلال الفترة المقبلة وفقا لاحتياجاتها".

وواصل: "استغرقنا يومين لمناقشة خطوات إجرائية، وهو إهدار للوقت، وإثيوبيا تخل باتفاقية المبادئ، وأتابع معكم المشهد وأطلعكم على التفاصيل، وقد يكون هناك شيء واضح، اليوم، وسنعرضه إذا خرجنا به".