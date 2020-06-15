الجسر الجوي الاستثنائي يعيد 10126 مصريا من الخارج

تستقبل المطارات المصرية، على مدار اليوم، 69 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل 10126 راكبا مصريا، على أن تغادر مطار القاهرة الدولي، 67 رحلة جوية لإعادة نحو 1376 عالقا لبلادهم، وذلك في إطار الجسر الجوى الإستثنائي للطيران المدني، والذي تسيره الدولة لإعادة العالقين بالخارج.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنّ صالات الوصول بالمطار تستقبل اليوم على مدار 24 ساعة المقبلة، رحلات من عدة دول يأتي في مقدمتها الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر ترانزيت عمان، مشيرة إلى أنّ معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول.

وأوضحت المصادر، أنّ الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية، والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ويتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، ومراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، تقل 170 راكبا مصريا من العالقين المصريين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستقبل المطار رحلة استثنائية سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، في إطار الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني لإعادة المصريين بالخارج، قادمة من سلطنة عمان على متنها 170 مصري، ومن المنتظر إجلاء نحو 3 آلاف مصري عالقين بقطر، ناشدوا الدولة لعودتهم، وبالفعل جرى التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية لإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان، ثم نقلهم عبر طائرات شركتي مصر للطيران وإير كايرو، بواقع رحلتين يوميا لكل منهما.