تفاصيل جديدة لاستئناف حركة الطيران في مؤتمر صحفي بعد قليل

يعقد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لإعلان الجوانب المتعلقة بقرارات استئناف الطيران للمطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو 3 أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الطيران المدني، أعلن الأحد الماضي خلال مؤتمر صحفي، حضره وزراء السياحة والآثار ووزير الدولة للإعلام، استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة، تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتبارا من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.