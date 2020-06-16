"الأسنان" تنعي عكاشة أول متوفي بكورونا بين أعضائها.. وتسجل 65 إصابة مؤكدة 

قال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إن النقابة سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين أعضائها أمس، وتم إبلاغ النقابة بها اليوم، موضحا أنه تم إخطار النقابة بوفاة الدكتور أحمد يوسف عكاشة، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، ويبلغ عمره 59 سنة ويعمل بمستشفى الكهرباء، وكان يعاني من أمراض مزمنة، وكان قد تعرض للإصابة منذ 15 يوما وتم عزله، إلا أن حالته تدهورت وتوفاه الله.

وأضاف علاء في تصريحات خاصة لـ الوطن، أنه سيتم صرف مستحقات مالية للمتوفي بقيمة 100 الف جنية، مقسمة 50 ألف من الاتحاد المهن الطبية و50 أخرى من النقابة.

وأكد متحدث الأسنان أن عدد البلاغات التي تلقتها النقابة حتى الآن وصلت حوالي 150 بلاغ، منها 65 إصابة مؤكدة وظهرت نتيجة مسحاتهم، و85 مشتبه فيهم حتى الآن، مؤكدا أنه لا توجد اي حالات حرجة بين أعضاء النقابة