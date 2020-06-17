لمصابة بالسرطان.. متعاف من كورونا يتبرع بالبلازما للمرة الثانية بأسوان

تبرع أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد بمحافظة أسوان، مساء أمس، ببلازما الدم للمرة الثانية، لإحدى الحالات الحرجة والمصابة بالفيروس.

وقال محمد عبيد، متعاف من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي تلقى العلاج بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهر، لكنه تعافى منه تمامًا بعد 13 يومًا.

وأوضح "عبيد" صاحب الـ33 عامًا، أنه بعد خروجه وقضائه مدة العزل المنزلي لمدة أسبوعين، تواصل معه فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة للتبرع ببلازما الدم لإنقاذ الحالات الحرجة المصابة بالفيروس، والموجودة بغرفة العناية داخل الحجر الصحي.

وأشار إلى أنه قام للمرة الثانية بالتبرع ببلازما الدم، للحالات الحرجة التي تعاني من أمراض مزمنة بجانب إصابتها بفيروس كورونا، قائلًا "لم أتردد عندما علمت أن البلازما ستذهب لحالة حرجة داخل العناية المركزة، لفتاة تبلغ من العمر 24 سنة، وتعاني من السرطان".

وتابع: "إذا طلبوا مني أتبرع مرة أخرى فلن أتردد لحظة"، داعيًا جميع المتعافيين بسرعة التوجه إلى إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، للتبرع ببلازما الدم حتى يتم إنقاذ حياة المواطنين "لأن ربنا نجانا ولازم ننجي الآخرين".