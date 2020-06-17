الطيران: تكثيف الإجراءات في المطارات ومتفائلون بالقادم

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارا من أول يوليو المقبل، بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ودعا وزير الطيران العاملين بمواقع العمل المختلفة خاصة الصفوف الأمامية بتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة للمسافرين والتنسيق المستمر مع الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر ومنع التكدس وتذليل الصعوبات والرعاية اللازمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وأمان.

وأعرب عنبة، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة إذ إنّ القرار بمثابة بشرى لبدء عودة الحياة لقطاع الطيران المدني لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، متمنيا زوال الوباء في أقرب وقت.

وصرح الوزير، بوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، تتضمن زيارات تفقدية للمطارات المصرية للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من تنفيذ الإجراءات والضوابط التى اتخذتها الوزارة ضمن استعداداتها لعودة الحركة الجوية، التي تتمثل في تزويد المطارات بمنظومة كاميرات حرارية تعمل إلكترونيا للكشف على درجة حرارة الركاب، وتدوين بيانات الكارت الصحي للركاب، إضافة لاستمرار أعمال التعقيم والتطهير الشاملة وتطبيق قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي بين المسافرين، والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطارات، وتعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

وأشار منار إلى أنّ الإجراءات تشمل تعقيم وتطهير الطائرات قبل وبعد كل رحلة وارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة للركاب والطاقم، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وتوفير عدد كبير من الحقائب الصغيرة للركاب تحتوى على مجموعة حماية موصى بها عالميا (مطهرات وقفزات وكمامات) universal protection kit، وتخصيص أماكن محددة لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم والتعامل معهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.