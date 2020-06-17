إصابة عميد معهد الدراسات البيئه بجامعة السادات بفيروس كورونا

أعلنت جامعة مدينة السادات، إصابة الدكتور ممدوح عرفة، عميد معهد الدراسات البيئية بالجامعة، بفيروس كورونا المستجد، حيث تم إجراء بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا.

وأكد بيان جامعة السادات بالمنوفية، أن عميد معهد الدراسات البيئية بالجامعة اشتكى من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، وتم عزله بالمنزل حيث يخضع للحجر الصحي المنزلي وينفذ بروتوكول وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا.

وأكد "عرفة"، أنه يتلقى العلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة وحالته الصحية مستقرة، فيما تمنت إدارة الجامعة وجميع قيادات الجامعة من ه‍يئة التدريس والعاملين والطلاب، الشفاء العاجل لعميد معهد الدراسات البيئية ولجميع المصابين ورفع هذا الوباء والبلاء عن الجميع.