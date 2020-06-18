أحد المحتجزين العائدين من ليبيا: حاسس براحة كبيرة.. ومش هسافر تاني

أعرب محمود حامد طنطاوي، أحد المحتجزين العائدين من ليبيا، عن سعادته البالغة بالعودة سالمًا إلى أرض الوطن، بعد احتجازه في ليبيا، على يد ميليشيات إرهابية، قائلًا: "الواحد حاسس براحة كبيرة، احنا تعبنا جدا، ربنا كرمنا ورجعنا سالمين".

وأضاف "طنطاوي"، خلال تصريحات لـ"التلفزيون المصري"، أنه كان على ثقة في تصريحات القيادة السياسية في مصر، بأنهم سيعودون لأرض الوطن سالمين، قائلًا: "والله عارفين إن مصر قدها وقد كلامها كله، نشكر مصر كلها ونشكر الجيش المصري".

وأوضح أحد المحتجزين العائدين من ليبيا، أنه لن يُسافر هذا البلد مرة أخرى، "البلد ده مش هسافره تاني خالص، إلا على يد الحكومة عندنا من هنا ونسافر رسمي، أنا شغال عامل بناء، احنا اشتغلنا قبل كده في مصر، وجات الفرصة أننا نسافر وسافرنا، وغلطة مش هتكرر تاني، كان حلم وحسيت إنه سراب".