مطار القاهرة يستقبل 8 رحلات استثنائية تقل 1179 عالقا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 8 رحلات طيران استثنائية على متنها 1179 من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، والأردن وقطر وتركيا، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 8 رحلات قادمة من مسقط تقل عالقين مصريين بقطر، كما استقبل رحلة قادمة من عمان بالأردن، وكذلك رحلة من أسطنبول وأخرى من تبوك ورحلتين من الرياض ورحلة من اليمن والأخيرة من جدة، وهي رحلات سيرتهما شركة مصر للطيران، وشركة إير كايروا وشركات طيران أخرى خاصة.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.