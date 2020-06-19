مطار القاهرة يستقبل 6 آلاف مصري عائدين على متن 55 رحلة من عدة دول

شهدت صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، إقلاع ووصول 112 رحلة استثنائية على مدار الـ24 ساعة الماضية، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب من العالقين سواء بمصر أو بالخارج منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات الوصول استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 55 رحلة من مختلف دول العالم، على متنها 6 آلاف مصري، تسيرها شركات طيران عربية وكذلك "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.

وأضافت المصادر: وغادر مطار القاهرة أيضاً خلال الـ24 ساعه الماضية 57 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات أوروبية وعربية وإفريقية.

وخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة.

في غضون ذلك تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مقر شركة مصر للطيران للخدمات الجوية للاطمئنان على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بإعداد الوجبات وأدوات الطعام المقدمة للركاب خلال رحلاتهم.

وبدأت الجولة بتفقده معمل تحليل وسلامة الأغذية ومخازن البضائع ومنطقة إعداد وإنتاج وتجميع الوجبات، كما أطلع على إجراءات تأمين وتغليف الوجبات قبل صعودها على الطائرات.

وتابع الوزير خطة تنفيذ التدابير الاحترازية وطرق التعقيم التي اتخذتها الشركة لوقاية العاملين وكذا ضمان سلامة وجودة الأغذية.

وشدد وزير الطيران على توفير مزيد من الإجراءات الصارمة وزيادة تعقيم أدوات الطعام وتغليفها بطريقة آمنة، كما وجه منار باتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة فى إعداد الوجبات المقدمة للركاب والتى ستكون مغلفة ومعدة بطريقة ﺁﻣﻨﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ للمعايير ﻮالمواﺻﻔﺎت العالمية والصحية التي أوصت بها منظمات الطيران الدولية.

وخلال الجولة التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، عددا من العاملين بالشركة الذى تزامن وقت نوباتهم مع زيارة التفقدية حيث اطمأن الوزير على التزامهم بتطبيق معايير السلامة والجودة والشروط الصحية التى تهدف إلى توفير مزيد من الضمانات لسلامة وصحة العملاء والعاملين، كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والحرص الشديد فى المرحلة القادمة، خاصة بعد قرار استئناف الحركة الجوية أول الشهر المقبل.