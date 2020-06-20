إصابة 5 من العاملين بمستشفى حميات منوف بفيروس كورونا

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إصابة 5 من الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى حميات منوف بفيروس كورونا، نتيجة نقل العدوى إليهم من المصابين داخل العزل الصحي بالمستشفى، الذي يتواجد به كم كبير من المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"الوطن"، أن المصابين هم، مشرفة التمريض ومشرفة الطوارئ، وعدد 2 مهندسين صيانة، واحد العاملين بالإدارة بالمستشفى، فيما أكد أن العاملين في المجال الصحي، يضربون أروع الأمثلة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتابع، أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة، للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.