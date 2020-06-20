قبل ساعات من الامتحانات.. ضوابط دخول الطلاب لجان الثانوية العامة

بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بوجه عام ومصر بوجه خاص بسبب فيروس كورونا، واضطرار طلاب الثانوية العامة أداء الاختبارات داخل لجان امتحانات قد تعرضهم للإصابة، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وضوابط صارمة لوقايتهم من العدوى.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي تلك القواعد والتي يجب أن يلتزم بها طلاب الثانوية العامة.

قواعد دخول لجنة امتحان الثانوية العامة

يمنع مرافقة أولياء الأمور للطلاب أثناء دخول لجان الامتحانات، أو انتظارهم بعد انتهاء الامتحانات، وستشرف وزارة الداخلية على هذا الأمر.

يبدأ دخول الطلاب إلى اللجان من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، ولن يسمح بدخول الطلاب بعد هذا الوقت، على أن يبدأ الامتحان في تمام العاشرة صباحًا وخلال هذا الوقت يتم تعقيم الطالب.

الكشف عن وجود هواتف محمولة، أو أي وسائل تسمح بالغش، سيتم التعامل معها بحزم.

يتم تعقيم الطالب من خلال "بوابات التعقيم"، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة، ومنحه كمامة جديدة، وحذاء طبي بلاستيكي، وكيس جيل مطهر.

بعد الدخول إلى اللجنة، يجب أن يتأكد الملاحظ أن الطالب يرتدي الكمامة والأدوات الوقائية بشكل صحيح.

وجود مسافة بين الطالب والآخر، حوالي مترين، عند الدخول، وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف على هذا.

في حالة عدم التأكد من عدم ملائمة حالة الطالب الصحية، يتم نقله للمستشفى، وإحداث تقرير كامل، حتى يتم منحه فرصة أخرى للحصول على الدرجة الكاملة.

السماح للطالب الذي لا تتلائم حالته الصحية دخول الامتحان، بدخوله دور ثاني، ويحصل على الدرجات كاملة، وهذا يحدث بناءً على تقرير طبي.

عدد الطلاب داخل اللجنة، يتراوح ما بين 11 – 14 طالب.

إذا شعر الطالب بأي أعراض مرضية، يجب إبلاغ الملاحظ فورًا، وسيتم عرضه على الطبيب المتواجد في المدرسة، وبناءً على التقرير، يتم توضيح حالة الطالب، سواء إكمال الامتحان، أو اعتذاره ودخول دور ثاني، لكنه يحصل على الدرجة كاملة.