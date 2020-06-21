بعد 3 أشهر من الانتخابات.. "المحامين" تشكل هيئة مكتب المجلس الجديد

عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الأول، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، اليوم الأحد، وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة مكتب النقابة.

وأعلن نقيب المحامين، تفويضه من قبل 17 عضوا بالمجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة".

وأكد: "من فاتهم أن يكونوا في التفويض الذي أتاني باختيار هيئة المكتب، هم في القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركائنا في مهام المجلس الجسيمة".

وكشف أن الرأي استقر على تشكيل هيئة المكتب من الأساتذة الأجلاء الآتين بعد:

الوكالة:

مجدي سخي

محب المكاوي

عمر هريدي

يحيى التوني

الأمانة العامة:

حسين الجمال

محمود الداخلي

أسامة سلمان

أبو بكر ضوه

أمانة الصندوق:

سيد عبد الغني

عبد المجيد هارون

واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: "نبدأ عهدا جديدا ننهض فيه بالنقابة والمحاماة، وأرجو أن نلتقي في القريب العاجل لتشكيل اللجان لما لها من دور هام في مشاركة هيئة المكتب في المهام الموكلة إليه".