مطار القاهرة الدولي يستقبل رحلتين قادمتين من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء الأحد، رحلتين استثنائيتين قادمتين من المملكة العربية السعودية وعلى متنهما 223 راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلتين استثنائيتين تابعتان لشركات طيران تابعة لإحدى الدول العربية هبطتا بمطار القاهرة الدولى الأولى قادمة من الرياض والثانية قادمة من الدمام.

وخضع ركاب الرحلتين، للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تنفيذا لقرار وزارة الصحة.