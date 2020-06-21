وزير التعليم: "في ظل كورونا الطلبة بيبوسو بعض"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة رصدت في اليوم الأول بعض السلبيات واتخذت تجاهها قرارات حاسمة وحازمة حتى لا تتكرر، مشيراً إلى أن بعض السلبيات غير المقبولة هي استهانة الطلاب بجائحة كورونا.

وتابع: "بعضهم بياخدوا بعض بالحضن والبوس كما لو كان مفيش كورونا".

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مثل هذه السلبيات تتطلب توعية أولياء الأمور لأبنائهم، بخطورة عدم وجود تباعد اجتماعي أو عدم اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية.

وناشد الطلاب بأن أي طالب خالط مصاب بفيروس كورونا، أو كان مريضاً لا يأتي إلى الامتحانات، حتى لا يؤذي غيره وعليه إخطارنا وسوف نقدم له اللازم، مشدداً أنه لن يتم معاقبة الطالب الذي لم يأت الامتحان، وتابع: "وأنا بقوله مش هتتجازا".