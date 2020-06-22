الجسر الجوي الاستثنائي يسير 40 رحلة لإعادة 5 آلاف مصري اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، 40 رحلة على متنها 4879 مصريا من الخارج، منذ وقف الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ الرحلات القادمة من الخارج تصل من عدة دول، بينها: عمان، السعودية، الإمارات، الأردن، اليمن، وقطر، وعدة دول أوروبية وأفريقية، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية لجميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، بعد نحو 3 أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.