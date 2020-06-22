1537 راكبا من جنسيات مختلفة يغادرون القاهرة على متن رحلة 44 استثنائية

يغادر مطار القاهرة الدولي اليوم، 44 رحلة سفر استثنائية لعدة جهات أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية، تقل على متنها 1537 من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنّ معدل التشغيل بدأ يتراجع بصورة ملحوظة بسبب قرب استئناف حركة الطيران بشكل منتظم مطلع يوليو المقبل.

وكانت سلطة الطيران المدني علقت حركة الطيران المدني منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر والوصول، باستثناء تشغيل رحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

ويخضع ركاب الرحلات المغادرة للفحص الطبي داخل صالة السفر بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، ويتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى بلادهم حسب رغبتهم.