التضامن تطمئن حجاج هذا العام: حقكم محفوظ في قرعة 2021

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إنّه منذ ظهور جائحة كورونا أوقفت الوزارة الإجراءات المتعلقة بموسم الحج، بناء على خطاب مُرسل من المملكة العربية السعودية في مارس الماضي، لافتًا إلى أنّ الوزارة فتحت باب التقديم، وتقدم 31 ألف مواطن لقرعة حج الجمعيات للفوز بـ12 ألف تأشيرة، ومنذ ذلك الوقت جرى توقيف الإجراءات الخاصة بإعلان القرعة.

وأضاف عبدالموجود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّهم كانوا متأكدين بنسبة كبيرة من إلغاء موسم الحج مع مرور الوقت، ومنذ قرار المملكة أمس باقتصار حج هذا العام على عدد محدود جدًا من المقيمين في الداخل، جرى عرض ذلك على وزيرة التضامن، وأصدرت قرار بأنّ الأعضاء الذين تقدموا لحج الجمعيات هذا العام حقهم محفوظ حتى قرعة العام المقبل دون تقديم طلب جديد، إلا إذا المواطن بنفسه اعتذر لأي سبب من أسباب.

وأشار إلى أنّ الوزارة ستبحث الفترة المقبلة إمكانية استبدال شخص مكان الآخر في طلبات الحج، لكن ننتظر إجراءات موسم الحج المقبل، مؤكدا أنّ طلبات هذا العام تم ترحيلها للعام المقبل بالتنسيق مع وزارة الداخلية المسؤولة عن بوابة الحج الموحدة.