المطار يستقبل 857 مصريا على متن 6 رحلات استثنائية

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، 6 رحلات طيران استثنائية تقل على متنها 857 مصريا عائدين من المملكة العربية السعودية، وكينيا، واليمن، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت المصادر، أنّ المطار استقبل رحلتين سيرتهما شركة إير كايرو، الأولى قادمة من جدة على متنها 174 راكبا، والرحلة الثانية قادمة نيروبي، وتقل على متنها 174 راكبا.

كما استقبل المطار رحلة خطوط فلاي ناس قادمة من مدينة الدمام، وتقل على متنها 174 راكبا، واستقبل المطار رحلة شركة النيل للطيران قادمة من جدة، وتقل على متنها 161 راكبا مصريا، ورحلة قادمة من مدينة الجوف سيرتها شركة نسمه للطيران تقل على متنها 140 راكبا.

ووصلت أيضا رحلة الخطوط اليمنية القادمة من مدينة عدن تقل 34 راكبا مصريا، وخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.