مطار القاهرة يستقبل 622 مصريا عالقا من السعودية والإمارات والسودان

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، 3 رحلات طيران اسثتنائية، تقل على متنها 622 مصريا عائدا من السعودية، والإمارات، والخرطوم، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصلت رحلة مصر للطيران من دبي وعلى متنها 307 مصريين، ورحلة لمصر للطيران من الخرطوم وعلى متنها 200 مصري، ورحلة لطيران العربية قادمة من السعودية وعلى متنها 115 مصريا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة لجميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قد أعلن عودة 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على 315 رحلة جوية استثنائية لمصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين كل مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.