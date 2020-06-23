"محجوب" يتفقد مطار مطروح قبل استئناف الحركة الجوية

قام الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات بزيارة تفقدية لمطار مطروح الدولي، لمتابعة حركة العمل داخل المطار، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالميا في المطارات والمتفق عليها مع وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع الحجر الصحي بالمطار، ضمن خطة وزارة الطيران المدني على متابعة جميع المطارات والوقوف على كل مستجدات الأمور ومتابعتها بدقة وتنفيذاً لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، في ظل ما تشهده البلاد حاليا من أثار فيروس كورونا المستجد.

تفقد محجوب المطار بأكمله من مباني ومنشآت وسور المطار، والخدمات المقدمة للركاب، صالة السفر والوصول كما تابع مشروعات الصيانة التي تمت بالمطار خلال الفترة الماضية استغلالا لتوقف الطيران، ووجه محجوب الشكر لجميع العاملين على الجهد المبذول خلال هذه الفترة التي نواجه فيها تحد صعب، وطالب بزيادة العلامات الإرشادية بالمطار، وزيادة عدد بوابات التعقيم، وعلامات التباعد والانتهاء منها في أقرب وقت حتى يكون المطار في أتم استعداد لاستقبال رحلات الموسم الصيفي مع استئناف الحركة الجوية مطلع يوليو.