الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وليلا توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 ، ومطروح العظمى 28 والصغرى 19، وسوهاج العظمى 42 والصغرى 25، وقنا العظمى 43 والصغرى 28، والأقصر العظمى 44 والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 والصغرى 29.