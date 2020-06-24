مطار القاهرة يستقبل 915 عائدا من الكويت خلال الـ 24 ساعة المقبلة

تستقبل المطارات المصرية اليوم خلال الـ 24 ساعة المقبلة، 6 رحلات استثنائية قادمة من الكويت، تقل على متنها 915 مصريا.

وأكدت المصادر أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلى مطارات "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط" وفقا للجدول المعلن.

وتصل الرحلة الأولى التابعة للشركة الكويتية رقم 1645 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وتقل على متنها 130 مصريا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية على فلاي ايجيبت رقم 5086 فتصل 2 ظهرا وعلى متنها 150 مصريا وتصل إلى مطار أسيوط.

والرحلة الثالثة تسيرها الشركة الكويتية للطيران رحلة رقم 1543 وعلى متنها 200، وتصل مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسه، أما الرحلة الرابعة الجزيرة رقم 1733، وعلى متنها 145 مصريا تصل إلى مطار القاهرة، في تمام الساعة الثامنة.

والرحلة الخامسة، تسيرها شركة الجزيرة، رحلة 1701 وتصل مطار أسيوط في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وعلى متنها 145 مصريا، أما الرحلة السادسة، فتسيرها شركة طيران الجزيرة رحلة رقم 1713، وتصل مطار سوهاج الدولي في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وعلى متنها 145 مصريا.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قد أعلن عودة 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على 315 رحلة جوية استثنائية لمصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين كل مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.