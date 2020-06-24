حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية ببنها

قاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وبشكل مفاجئ، بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها.

وأكد المحافظ أنه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري، وتسيير الحركة المرورية، والقضاء على كل مظاهر العشوائية، وذلك استجابه لمواطني المحافظة الذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين ما يسبب عرقلة الحركة المرورية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزية السوق وحرم الرياح التوفيقي، لمتابعة إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة، والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية، حيث تم تحرير محاضر لكل المخالفين.

كما شهدت الحملة أيضًا، إزالة العديد من الإشغالات، وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية في ميدان نفق سعد زغلول، ونفق المنشية، ومجمع المحاكم، والتي كانت تتسبب في التكدسات، وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين.