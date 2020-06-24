مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 174 مصريا عالقا بقطر

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنهما 174 راكبا مصريا من العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر بالمطار، إنه وصلت رحلة استثنائية لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من سلطنة عمان على متنها 174 مصريا من العالقين بقطر، وخضع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الطيران المدني عن تسيير جسر جوي لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصري عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التي تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتي مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يوميا.