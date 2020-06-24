الحظر اترفع والحر مستمر.. "الأرصاد" تكشف طقس أول يوم بعد الفتح

بعد 90 يومًا من حظر المواطنين بالمنازل، أعلنت الحكومة في اجتماعها، أمس، تخفيف الإجراءات الاحترازية التي أقرتها مسبقًا لمواجهة فيروس كورونا، والتي كان من أبرزها إعادة فتح المطاعم والمقاهي والكافيهات والنوادي الرياضية والسينمات بطاقة 25% من استيعابها.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات من يوم السبت الموافق 27 يونيو الحالي، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي توقعات الأرصاد ونصائحها للمواطنين في أول أيام عودة الحياة تدريجيًا.

قال الدكتور محمود شاهين؛ مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في حديثه لـ"الوطن" إنه يسود أجواءً صيفية تتمثل في طقس معتدل على جميع السواحل الشمالية، ومن مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويستمر الطقس لطيف ليلًا على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، لنشهد استقرارًا واضحًا في الأحوال الجوية.

منخفض الهند الموسمي يرفع نسب الرطوبة

وأضاف "شاهين" أنّه يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتلة هوائية رطبة تعمل على رفع نسب الرطوبة على شمال البلاد سواء السواحل الشمالية أو الوجه البحري أو القاهرة، الأمر الذي يزيد من إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.

وأوضح مدير مركز التنبؤات، أنه لن يكون هناك ظواهر جوية حادة أو عنيفة، إلا الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وعن المدن الساحلية قال "شاهين" إنها تشهد أجواءً مستقرة بشكل كبير إذ يستمتع المواطنين بالمدن الساحلية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر.

وينصح "شاهين" المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية لارتفاع نسب الرطوبة، والحرص على تهوية المكان وتجديد الهواء باستمرار، خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية وكبار السن.