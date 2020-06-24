حماية وادي بدر والثمان بمدينة الطور من أخطار السيول

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جاري العمل في المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور من أخطار السيول، حيث جرى اليوم بدء أعمال الحفر في بحيرة وادي بدر، وبحيرة وادي الثمان، وتكوين ودمك الحواجز للبحيرتين.

وأوضح أن مشروع حماية مدينة الطور من السيول، يتضمن إنشاء خمسة بحيرات بحواجز ترابية، بسعة تخزينية تصل إلى 5 مليون متر مكعب من المياه، و4سدود إعاقة، بأودية " جبران، ميعر، الأعوج، املاحه، بدر، اسلى، و الثمان، وبلغت نسبة التنفيذ به 38%، بتكلفة تتعدى 277 مليون جنيه.

وأشار مدير إدارة المياه الجوفية، إلى أن المشروع يهدف إلى حماية البنية التحتية بمدينة الطور، وحماية محطات الكهرباء والصرف الصحي وخطوط البترول والغاز، وزيادة منسوب الخزان الجوفي للمياه.