قناة السويس: جذبنا خطوطا ملاحية جديدة رغم أزمة كورونا

قال جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إنّ مجلس منظمة BIMCO، وهو أكبر كيان بحري، ويضم تجمعا كبيرا للغاية من الكيانات البحرية الدولية، أشاد بمعدلات الأداء القياسية والإيجابية التي تحققها قناة السويس في ظل تفشي فيروس كورونا، وتأثيره بشكل عام على معدلات حركة التجارة العالمية.

وأضاف صفوت، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنّ الفضل في تحقيق المعدلات والأرقام الإيجابية، يأتي للقرار الاستباقي من إدارة هيئة قناة السويس، وعلى رأسها الفريق أسامة ربيع، من دراسة التأثيرات السلبية المحتملة على التجارة العالمية وإجراءات الإغلاق الكُلي التي كان متوقعا تطبيقها في الدول الصناعية، وتأثير ذلك على حركة الملاحة في قناة السويس.

وأشار إلى أنّه عقب دراسة التداعيات المتوقعة، جرى اختيار السيناريو الأمثل للتعامل مع الأزمة، من حيث القدرة على امتصاص الموجه الأولى والثانية من تفشي فيروس كورونا، وتأثيره على الاقتصاد وحركة التجارة والملاحة على قناة السويس.

وأوضح أنّه جرى فتح خطوط اتصال مباشرة مع الخطوط الملاحية، وتبني سياسة تسويقية وتسعيرية مرنة استهدفت تعزيز معدلات حركة الملاحة في القناة، والحفاظ على أعداد السفن العابرة دون أي نقصان، وفتح أسواق جديدة، حيث تم اجتذاب السفن القادمة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة المتجهة للشرق الأقصى.