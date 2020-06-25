الجسر الجوي الاستثنائي يسير 79 رحلة لإعادة 5063 مصريا من الخارج

تشهد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي اليوم، 79 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 5063 مصريا، ويتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، ومراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت مصادر في المطار، إنّ صالات الوصول تستقبل خلال الـ24 ساعة 39 رحلة طيران استثنائية تقل على متنها 3753 راكبا مصري عائدين من عدة دول عربية وعواصم أوروبية، وتشمل الرحلات شركات طيران دولية عربية ومصر للطيران، وشركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة.

وذكرت المصادر أنّه من المنتظر أن يغادر المطار 40 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 1310 ركاب من جنسيات مختلفة.