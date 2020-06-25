قياس حرارة طلاب الثانوية بجنوب سيناء قبل دخول اللجنة

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وباشر مشرفو اللجان والأمن الداخلي في اللجان، قياس درجة حرارة الطلاب عن بعد، ومرّ الطلاب عبر بوابات التعقيم وتسلموا الواقيات، التي جرى توفيرها باللجان.

يأتي ذلك في ظل تطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان والكنترولات وتقدير الدرجات من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية بجنوب سيناء هذا العام 794 طالبا وطالبة، داخل 7 لجان، بواقع 177 طالبًا وطالبة بلجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، و171 بلجنة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، و82 بلجنة السادات الثانوية برأس سدر، و94 بلجنة أبورديس الثانوية، و166 بلجنة الفيروز بشرم الشيخ، و65 بلجنة على بن ابي طالب بدهب، وأخيرا 39 طالبا وطالبة بلجنة المجمع التعليمي بنويبع.