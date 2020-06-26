الجسر الجوى الاستثنائي للطيران ينجح في تسيير 79 رحلة خلال 24 ساعة

نجح الجسر الجوى الاستثنائي للطيران في تسيير، 79 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 5063 راكبا مصريا، وركاب من عدة جنسيات مختلفة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات الوصول أستقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 رحلة طيران استثنائية، أقلت على متنها 3753 راكبا مصريا عائدين من عدة دول عربية وعواصم أوروبية مختلفة، مؤكدة مغادرة 40 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، أوروبية وعربية وأفريقية، أقلت على متنها 1310 ركاب من جنسيات مختلفة.

وأكدت المصادر، أن المطارات المصرية استقبلت أيضاً 8 رحلات قادمة من الكويت، تقل على متنها 1280 مصريا، مشيرة إلى أن الرحلات الـ 8 وصلت 3 مطارات وهي "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط".

في غضون ذلك استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد بمكتبه بمقر وزارة الطيران المدنى لمناقشة الإستعدادات الخاصة لإستضافة جمهورية مصر العربية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس اداره شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومساعده الطيار حسن منير .

تناول اللقاء آليات التنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الطيران المدنى للإعداد الجيد للبطولة بالتعاون مع الإتحاد الدولى لكرة اليد وجميع الوزرات المعنية من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة مصر أمام العالم، حيث تم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالفرق والبعثات الرياضية والوفود المشاركة فى البطولة وتقديم التسهيلات الخاصة لهم ومواعيد الوصول والسفر وكذا مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمى للبطولة .

من جانبه أكد وزير الطيران أن وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة تشارك دائماً فى تنظيم مثل هذه الأحداث الهامة والبطولات الرياضية التى تستضيفها مصر ولا تدخر الجهد فى تقديم كافة سبل الدعم لضيوف مصر، مؤكداً على جاهزية المطارات المصرية لإستقبال جميع الفرق والبعثات الرياضية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة الحجر الصحى.

وأضاف منار، سيتم تقديم كافة التسهيلات الخاصة لضيوف مصر وتكوين فرق عمل على أعلى مستوى من المهارة والحرفية للعمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول والسفر فى يسر وسهولة وأكثر أماناً.وأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاون مع مختلف الهيئات والوزارات والجهات المختلفة لتنظيم البطولة بالشكل اللائق مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط الإحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع الفرق والجماهير .

وأثنى صبحى على حرص وزارة الطيران الدائم على دعم البطولات الرياضية وتقديم سبل الدعم والرعاية لها، مشيراً إلى أن تنظيم مصر لهذه البطولة يؤكد قدرتها على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، لما تمتلكه مصر من كوادر ذات خبرة عالية في مثل هذه الأحداث الهامة، ومشيداً بالدور الوطنى الكبير الذى يؤديه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحرصه على المتابعة والتنسيق المستمر مع الوزارة بما يرفع من شأن منظومة كرة اليد المصرية ووضعها دائما على منصات التتويج العالمية.

من جانبها أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران 8 ضوابط جديدة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بالتزامن مع استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة غرة يوليو المقبل، ويأتي في مقدمتها ضرورة الالتزام بحضور ركاب الرحلات الدولية قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات ونصف، وبالنسبة لركاب الرحلات الداخلية الحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بـ ساعتين ونصف، كذلك تشجيع وسائل الدفع الالكتروني، والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، في حالة دفع وزن زائد، أو مشتريات الأسواق الحرة وغيرها، وشراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية، مع الالتزام بالإفصاح الطبي عن الحالة الصحية والإبلاغ في حالة وجود أي أعراض للمرض.