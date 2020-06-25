اليوم.. مطار القاهرة يشهد انطلاق 15 رحلة شحن جوي

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، انطلاق 15 رحلة شحن جوي تابعة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي وبعض شركات الشحن الأجنبية إلى عدة جهات بالعالم ما بين صادر ووارد.

وقالت مصادر بقرية البضائع إن شركة مصر للطيران للشحن الجوى تسير 7 رحلات شحن إلى كل من "الرياض وبلجراد وهولندا وجوانزو وتولوز وشنغهاى ولاجوس والخرطوم وجدة"، في حين يستقبل المطار 8 طائرات شحن قادمة من "الرياض ولشبونه ولونجاتا وبلجراد وأوستند بهولندا وجوانزو وتولوز".

يذكر أن الشحن الجوي في مصر يلعب دورا كبيرا في هذه الفترة الحالية، كما أن قرار تعليق حركة الطيران 19 مارس الماضي، استثنى حركة طائرات الشحن الجوي من التعليق نظرا لأهمية هذه الصناعة في تصدير البضائع المصرية من خضروات وفاكهة وأسماك إلى كل دول العالم.