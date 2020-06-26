"محجوب" يتفقد الإجراءات الاحترازية بمطار برج العرب قبل استئناف الحركة

تفقد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، مطار برج العرب الدولى لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال الركاب، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمتفق عليها مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أيام قليلة من استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية خلال أول يوليو المقبل.

وشاهد محجوب الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لحماية المسافرين والعاملين بالمطار، والتأكد من اتباع العلامات الإرشادية، التباعد والالتزام بالمسافات الآمنة وإجراءات السلامة والتطهير التى تذاع على جميع شاشات العرض بالمطار وعلى جميع اللواحات الإرشادية المتواجدة فى جميع أنحاء المطار، وقد رافقه خلال الجولة الطيار محمد أحمد راشد مدير مطار برج العرب الدولى.

أعرب محجوب عن شكره للعاملين على الأداء الفعال في العمل في ظل الظروف الحالية، وحثهم على زيادة الجهد في الفترة المقبلة حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدنى فى هذه الفترة.