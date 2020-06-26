اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 4990 مصريا قادما من الخارج

يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الجمعة، 36 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل قرابة 4990 راكبا مصريا، كما يغادر المطار 35 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات أوربية وعربية وأفريقية، تقل 2063 راكبا من جنسيات مختلفة .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، بالاضافة الى عدة عواصم أوروبية.

كانت وزارة الطيران المدني أعلنت عودة الرحلات المنتظمة مطلع يوليو القادم.