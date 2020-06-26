وفاة حالة وعزل 9 آخرين مصابين بـ"كورونا" في عزل الخانكة

أعلن مستشفى الخانكة المركزي، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، وفاة حالة وعزل 9 مصابين آخرين، بينهما 4 حالات شبه تحسن، بوحدة الغسيل الكلوي، ويتم الغسيل الكلوي لهم بقاعة العزل.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير وحدة الغسيل الكلوي بالخانكة، إنه تم تخصيص غرفة عزل لمرضى فيروس كورونا بوحدة الغسيل الكلوي، مجهزة بماكينات غسيل مخصصة وفريق طبي وتمريض مخصص بكافة وسائل الوقاية الشخصية وفي توقيتات معينة للحفاظ علي المريض نفسه وعلي باقي المرضي والأطقم الطبية طبقا لمعايير مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور سيد سليمان، مدير عام مستشفى الخانكة المركزي للعزل، أنه تم تشكيل لجنة طبية عليا بالمستشفى للإشراف على وضع بروتوكولات علاج مرضي العزل وتنفيذها ووضع محددات الدخول والخروج للمرضي بناء على حالة المريض.

وأضاف أنه عند دخول المريض المستشفي يخضع علي الفور للفرز والكشف والتحاليل المعملية والأشعة الصدرية وتحديد حالته أن كانت بسيطة يتم منحه العلاج من المستشفى ويتم إعطاؤه توجيهات العزل المنزلي، أما أن كانت حالته شديدة الخطوره يطلب منه أشعة مقطعية علي الصدر إذا أثبتت إصابته يدخل المستشفى للعلاج لحين التحسن ثم يستكمل علاجه منزلي مع إرشادات العزل المنزلي وذلك لإعطاء الفرصة لمريض آخر للإستفاده من الخدمة الطبية بالمستشفى.