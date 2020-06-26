"عزل الخانكة" يوجه رسالة توعية للمواطنين

وجه مستشفي الخانكة المركزي، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، رسالة توعية لأهالي قرى المركز للحفاظ على أنفسهم، ابتداء من غدا السبت نظرا لتخفيف بعض الإجراءات والتدابير الإحترازية، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات باستمرار، موضحة في بيانها بأن الوباء لازال موجودا ومحذره من عدم الاستهانة به.

وناشدت المستشفي في بيانها كافة المواطنين، بأنه عند شعور أي شخص بأعراض الاشتباه عليه التوجه فورا إلي المستشفي، وسيتم الكشف عليه وتقييم حالته وإعطائه العلاج وإرشادات العزل المنزلي، أو حجزه بالمستشفي إذا أستدعت حالته لذلك، مضيفة بأن كافة الأطقم والفرق الطبية بالمستشفي تعمل علي مدار الساعه لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا لتقديم الرعاية الطبية اللازمه لهم.

وحذر المستشفى من تأخر المريض في الذهاب للمستشفي قد يتسبب في تدهور حالته الصحية، وخاصة المرضي فوق سن الستين عاما والمصابين بأمراض مزمنة كالضغط، والسكر، والقلب، موضحين بأن هذه الفئه يجب أن تتوجه علي الفور للمستشفي قبل تدهور حالتهم الصحية.