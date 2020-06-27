التنمية المحلية لـ أصحاب المقاهي: أي حد عنده برد ميدخلش

هنأ الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المحافظات بمناسبة الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت بعد تطبيقها الضوابط والاشتراطات، لافتا إلى أن غرفة العمليات التابعة للوزارة تابعت جولات المحافظين، كما أن التقارير الصادرة من المحافظات تشير إلى أن هناك حالة عامة من الالتزام.

وأضاف "قاسم" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "اليوم"، على شاشة dmc، مع الإعلامية سارة حازم، أن الوزارة تلقت بعض الخروقات مساء أمس في منطقة المنتزه أول بالإسكندرية من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، موضحا أن الخروقات تمثلت في فتح بعض المقاهي أمس، وفور تلقي الشكوى تم التواصل مع رئيس حي المنتزة أول والتعامل مع المخالفة في حينها.

وأشار إلى أنه جرى رصد خروقات في بعض المقاهي اليوم حيث لم تكن أجرت عملية التباعد بين كل طاولة، والتأكيد على منع الشيشة وبعض الألعاب وعمليات التطهير والتعقيم خاصة المقاهي الشعبية، "صاحب القهوة لو شاف حد عنده أعراض برد ميدخلهوش عشان ميبقاش فيه نقل للمرض سواء فيروس كورونا أو أي مرض".