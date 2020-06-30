4 مطارات تستقبل 1200 عائدا مصريا من الكويت اليوم

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية، تستقبل اليوم على مدار الـ24 ساعة المقبلة، 8 رحلات جوية، على متنها 1200 مصري عائدين من الكويت.

وأوضحت المصادر، أن الرحلات الـ8 ستصل إلى 4 مطارات، وهي "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط ، برج العرب"، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي، سيستقبل اليوم 4 رحلات، تقل على متنها 635 مصري.

بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي، رحلتين فقط، وتقل على متنها 275 مصري، فيما يستقبل مطار برج العرب الدولي، 145 مصري خلال رحلة واحدة، فيما يستقبل مطار أسيوط الدولي، رحلة واحدة، وتقل على متنها 145 مصري.

ولفتت المصادر إلى أن جميع الرحلات القادمة من الخارج، يتم توقيع الكشف الطبي الإجباري، بالحجر الصحى لتوقيع الكشف الطبي، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أعلن عودة 77 ألف مصري عائدين على متن 415 رحلة إستثنائية.